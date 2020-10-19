Тихановскую и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедал сообщил изданию Vart Land, что Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года, пишет РБК .

В основаниях выдвижения кандидатур говорится, что Тихановская, Колесникова и Цепкало заслуживают высокой награды за борьбу «за честные выборы» и вдохновение на «мирное противостояние нелегитимному режиму в Беларуси». Как отметил депутат, «оппозиционные политики Беларуси обладают удивительным мужеством, устраивают мирные демонстрации, несмотря на то, что власти применяют насилие против них».

Акции протеста в Беларуси проходят уже более двух месяцев - с 9 августа, после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а Светлана Тихановская якобы получила чуть более 10%. Оппозиция потребовала обнуления результатов и проведения новых выборов, заявив о большом количестве фальсификаций. Лукашенко же считает, что выборы прошли честно, а протесты в Беларуси спровоцированы западными странами. На прошлой неделе Светлана Тихановская заявила, что 25 октября объявляется «народный ультиматум» и потребовала от Александра Лукашенко уйти.