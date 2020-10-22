Антикризисные меры помогли Казахстану сохранить рабочие места, считает президент

Несмотря на то, что антикризисные меры помогли Казахстану во время пандемии коронавирусной инфекции сохранить рабочие места, риски увольнений и задолженности по выплате заработной платы все же остаются, заявил в четверг в ходе заседания национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев.

«Вопросы внутренней миграции во многом зависят от ситуации на рынке труда. Управляемые процессы создания рабочих мест за счет реализации трудоемких государственных программ помогают решить проблемы занятости, особенно в периоды кризиса. Принятие антикризисных мер в этом году в целом помогло нам сохранить неплохие темпы создания рабочих мест. Но для расширения занятости населения этого пока недостаточно», - считает Токаев.

Для того чтобы ежегодно генерировать необходимое количество рабочих мест, по его словам, следует создавать региональные карты занятости. В этой связи правительству предстоит обеспечить актуализацию индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и внедрить соответствующую систему статистического учета.

«Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия оказали негативные влияния на ситуацию на рынке труда. В частности, есть риски увольнений, возникновения задолженности по заработной плате. Одна из действенных мер урегулирования ситуации – повышение эффективности государственного контроля», - также подчеркнул президент.

Он добавил, что сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда являются приоритетным направлением для любого государства. Поэтому на крупных предприятиях страны необходимо активно внедрять проект «Народный контроль», суть которого заключается в контроле безопасности и охраны труда со стороны бывших работников, в том числе, получивших производственные травмы.

Другое ключевое направление – адаптация рынка труда к современным реалиям – обусловлено цифровизацией и автоматизацией процессов в экономике.

«Сегодня квалификационные требования к потенциальным работникам должны содержать обширные Digital-знания. Это веление времени. Новые цифровые навыки требуют пересмотра образовательных программ. Прогноз отечественного рынка труда необходимо формировать с учетом перспективных профессий, которые появятся с внедрением новых технологий до 2050 года», - заключил Токаев.