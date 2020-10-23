В Алматы резко выросло число заболевших
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 179 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

В Алматы резко выросло число заразившихся COVID-19 и город стал лидером по суточному приросту – 44 новых случая. В столице, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях – по 20 новых случаев, в Карагандинской области – 16, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях – по 10 новых случаев, в Атырауской области – 9, в Западно-Казахстанской области – 8, в Алматинской и Костанайской областях – по 6 новых случаев, в Жамбылской области – 3, в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях – по 2 случая, в Шымкенте – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Туркестанской области.

Всего в стране подтверждено 110 086 случаев заражения. Выздоровели 105 493 человека, в том числе за последние сутки 108 человек.

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