Токаев предложил отказывать в назначении на должность судьи даже за незначительный проступок

Во многих развитых странах человеку, который в прошлом допустил незначительный проступок, могут отказать стать судьей. И такую практику необходимо внедрять в Казахстане, заявил в пятницу в ходе VIII съезда судей президент Касым-Жомарт Токаев.

«Репутация судей должны быть безупречной, а процесс отбора кандидатов прозрачным и публичным. В большинстве развитых стран требования к судьям настолько высоки, что даже незначительный проступок в прошлом может стать причиной отказа в должности. Считаю, что подобная практика должна применяться и в Казахстане», - заявил Токаев.

При этом, подчеркнул он, профессиональный судейский корпус – это решающий фактор всех судебных реформ. В последние годы были повышены требования к кандидатам в судьи, внедрены современные инструменты отбора. Поэтому сегодня сильные юристы, видные ученые и правоведы практики могут стать судьями без опыта судейской работы. По мнению президента в суды следует привлекать специалистов, свободно разбирающихся в вопросах экономики и права.

В то же время выполнение задач по отбору и подготовке судей возложена на Высший судебный совет, который отвечает за качество судейских кадров.

«Это исключительно важная работа, которая должна выполняться качественно. Есть вопросы и к академии правосудия. В настоящее время лишь 7 из 60 выпускников идут в судьи, при этом их подготовка финансируется из госбюджета. На стажировке они получают 70% от оклада. Академии правосудия есть над чем поработать», - отметил глава государства.

Кроме того, Токаев считает необходимым ужесточать спрос с судей, нарушивших закон.

«Конечно, лишь жестких мер недостаточно. Нужно культивировать соответствующую судебную этику. Новые стандарты должны регламентировать культуру поведения судей на процессах, в коллективе, в обществе. Соответствующие требования должны стать обязательными также для адвокатов и юридических консультантов. Подобная практика существует во многих развитых странах», - добавил президент.

Также, по его мнению, необходимо обратить внимание на условия, в которых работают казахстанские судьи.

«Судьи очень часто работают в неподобающих условиях. Мы дадим соответствующее поручение правительству, чтобы обратить самое пристальное внимание на существующую проблему», - пообещал Токаев.