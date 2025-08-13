Декларации чиновников будут опубликованы до конца года – Минфин

Декларации чиновников, включая политических государственных служащих, появятся в открытом доступе до конца этого года, сообщил в среду в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.

«Этот вопрос (публикации деклараций – В.) стоит на повестке дня. Декларация представляется до 15 сентября. Публикация будет до конца года», - сказал Такиев.

Он подчеркнул, что информация будет опубликована по тем объектам, которые «были реализованы в прошлом году», то есть «декларация прошлого года».

«За прошлый год, если были движения по объектам, то это указывается в декларации. В декларации не указывается заработная плата, потому что она не заполняется, так как мы – министерство финансов, комитет государственных доходов – видим эту сумму», - пояснил министр.

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин добавил, что декларации политических государственных служащих будут публиковать кадровые службы министерств.

«Все, что мы купили в прошлом году, включая имущество, ценные бумаги и так далее, – это будет отражено (в декларации – В.). И плюс источники финансирования. Это будет, я не знаю, наверное, в открытой печати либо на сайте министерства каким-то образом. Поэтому у вас достаточно интересный будет конец года», - считает вице-премьер.