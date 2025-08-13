Qaznews24 объявило о прекращении работы

«В связи с давлением от силовых органов на родственников членов редакции и новыми следственными проверками мы приняли решение о закрытии нашего агентства. В текущих условиях мы не можем продолжать работу и тем самым реализовывать свое право на свободу слова и творчества гарантированные нам конституцией», - указано в публикации.

В редакции также сообщили, что за все время работы Qaznews24 получал средства только от рекламодателей и подписчиков в виде донатов.

«Все, что мы хотели, — просто показать, что политическая сатира имеет право на существование в нашей стране. Но как оказалось, не в Жана Казахстане. (...) Qaznews24 был одним из последних оплотов свободы слова в Казахстане, к сожалению, мы прекращаем свою работу», - также указано в публикации.

В мае этого года основатель Qaznews24, Темирлан Енсебек, покинул его. Сатирические публикации в Qaznews24 стали поводом для возбуждения двух уголовных дел в отношении Енсебека. Первое дело о распространении заведомо ложной информации было закрыто в 2022 году, а второе завершилось обвинительным приговором: в апреле этого года суд признал Енсебека виновным в разжигании розни и ограничил его свободу на пять лет. При этом суд предусмотрел множество ограничений для него – от занятия общественно-политической деятельностью и благотворительностью, публикаций в соцсетях до посещения увеселительных заведений. Правозащитники считали дело против Енсебека политически мотивированным, а приговор – несправедливым.