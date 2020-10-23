В таком случае врачам будут возмещать ущерб
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В Казахстане коронавирус могут приравнять к профессиональному заболеванию медиков
ФОТО ДУЛАТА ЕСНАЗАРА

Тамара Вааль, Vласть

Коронавирусную инфекцию в Казахстане могут приравнять к профессиональному заболеванию и в таком случае выплачивать медицинским работникам не компенсации, возмещать ущерб. Об этом в пятницу в ходе круглого стола сообщил главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов.

«Я считаю, что данное заболевание в отношении медработников оно, если действительно полностью соответствует всем (критериям – V), должно считаться профессиональным заболеванием. А раз профессиональное заболевание, то каждый несчастный случай (необходимо – V) расследовать и по каждому несчастному случаю работникам выплачивать не единовременные выплаты, а именно возмещение ущерба, которые у нас заложены в законодательстве республики», - сказал Оспанкулов.

Он сообщил, что две недели назад министерство труда и социальной защиты проводили общественные слушания, на которых протокольно поручили министерству здравоохранения создать рабочую группу, в которой будут «как раз рассматривать те вопросы, которые касаются именно внесения COVID-19 для категории профессиональных заболеваний».

«Я думаю, в этом отношении наша работа с Минздравом пойдет в нормальном русле. И мы примем нормальное решение», - подчеркнул главный государственный инспектор труда.

В целом, по его информации, принято решение о том, что для работников производственных предприятий и госорганов, которые не связаны с оказанием медицинской помощи, COVID-19 не будет считаться профессиональным заболеванием. И оплата больничных листов будет производиться на общих основаниях.

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