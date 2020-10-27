Списки еще будут обновляться
Более 11,8 млн человек смогут проголосовать на выборах в мажилис
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

На предстоящих выборах в мажилис и маслихаты смогут отдать свои голоса более 11,8 млн избирателей, включенных в списки. Кроме того, на этих выборах голосовать смогут казахстанцы, имеющие временную регистрацию и не имеющие регистрацию вовсе, сообщил во вторник в ходе заседания центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров.

«Учитывая очередной характер нынешней кампании, ЦИК совместно с местными исполнительными органами провел актуализацию реестра избирателей по состоянию на 1 октября 2020 года. Указанная работа привела к включению в реестр избирателей по состоянию на 1 октября нынешнего года 11 млн 820 тыс. 318 граждан. Переход к формированию списков на основе государственной базы данных физических лиц исключил старую практику подворовых обходов, а также унифицировал подходы. Поэтому мы сейчас с большой долей уверенности говорим, что список избирателей стал более качественным. Раньше, когда источники были разные, некоторые граждане могли оказаться в двух списках либо оказаться ни в одном. Сейчас эта практика, мы считаем, изжита», - сказал Петров.

Он подчеркнул, что эти данные являются основой списков избирателей, в которые теперь необходимо внести «точечные корректировки, связанные с учетом граждан, согласно поданных ими заявлений».

Он напомнил, что после 2016 года, когда в стране проводились предыдущие выборы в мажилис и маслихаты, законодательно появился новый вид регистрации – временная регистрация. Поэтому такие граждане могут быть включены в список избирателей только на основании поданного ими заявления.

«Каждый гражданин, имеющий две регистрации – временную и постоянную, может самостоятельно принять решение, где ему удобнее голосовать. Но он должен быть внесен в список избирателей только на одном избирательном участке», - подчеркнул член Центризбиркома.

Что же касается граждан, у которых вообще нет никакой регистрации, им необходимо обратиться в местный исполнительный орган и выбрать избирательный участок по месту своего фактического нахождения. Однако сделать они должны это не позднее 10 декабря, то есть не позднее 30 дней до дня голосования.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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