Более 11,8 млн человек смогут проголосовать на выборах в мажилис

На предстоящих выборах в мажилис и маслихаты смогут отдать свои голоса более 11,8 млн избирателей, включенных в списки. Кроме того, на этих выборах голосовать смогут казахстанцы, имеющие временную регистрацию и не имеющие регистрацию вовсе, сообщил во вторник в ходе заседания центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров.

«Учитывая очередной характер нынешней кампании, ЦИК совместно с местными исполнительными органами провел актуализацию реестра избирателей по состоянию на 1 октября 2020 года. Указанная работа привела к включению в реестр избирателей по состоянию на 1 октября нынешнего года 11 млн 820 тыс. 318 граждан. Переход к формированию списков на основе государственной базы данных физических лиц исключил старую практику подворовых обходов, а также унифицировал подходы. Поэтому мы сейчас с большой долей уверенности говорим, что список избирателей стал более качественным. Раньше, когда источники были разные, некоторые граждане могли оказаться в двух списках либо оказаться ни в одном. Сейчас эта практика, мы считаем, изжита», - сказал Петров.

Он подчеркнул, что эти данные являются основой списков избирателей, в которые теперь необходимо внести «точечные корректировки, связанные с учетом граждан, согласно поданных ими заявлений».

Он напомнил, что после 2016 года, когда в стране проводились предыдущие выборы в мажилис и маслихаты, законодательно появился новый вид регистрации – временная регистрация. Поэтому такие граждане могут быть включены в список избирателей только на основании поданного ими заявления.

«Каждый гражданин, имеющий две регистрации – временную и постоянную, может самостоятельно принять решение, где ему удобнее голосовать. Но он должен быть внесен в список избирателей только на одном избирательном участке», - подчеркнул член Центризбиркома.

Что же касается граждан, у которых вообще нет никакой регистрации, им необходимо обратиться в местный исполнительный орган и выбрать избирательный участок по месту своего фактического нахождения. Однако сделать они должны это не позднее 10 декабря, то есть не позднее 30 дней до дня голосования.