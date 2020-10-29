Еще 174 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 174 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, 43 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано 37 379 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 397 человек, выздоровели – 28 659.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 5 человек, общее число смертей достигло 1 840. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 201 человек, среди них 287 детей. В стационарах находятся 2 289 пациентов, 117 человек в тяжелом состоянии, 13 – в крайне тяжелом, 15 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 148 479.