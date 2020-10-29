Два казахстанских заповедника включат в Глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

Западно-Алтайский и Алматинский государственные природные заповедники одобрены для включения в список Глобальной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО, сообщили члены Казахстанского национального комитета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Решение было принято на 32-ой сессии международного координационного совета программы.

«На сегодняшний день национальная сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Казахстане насчитывается 12 биосферных резерватов. Это количество значительно превосходит число биосферных резерватов в других странах Центральной Азии. Признание такого количества биосферных резерватов свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его, для будущих поколений», - говорится в пресс-релизе.

В Глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО также будут включены еще 24 биосферных резервата, находящихся на территории разных стран.

Всего Глобальная сеть включает в себя 714 биосферных резерватов, находящихся на территории 129 стран мира.