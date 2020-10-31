Число умерших от коронавирусной пневмонии в Казахстане превысило 400

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 172 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, выздоровели 23 человека, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 37 746 случаев коронавирусной пневмонии, скончался 401 человек, выздоровели – 28 710.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 4 человека, а всего – 1 848. На данный момент лечение продолжают получать 3 795 человек, среди них 306 детей. В стационарах находятся 2 337 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 128 человек, в крайне тяжелом – 11, на аппаратах ИВЛ – 20.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 149 699.