В Карагандинскую область не будут пускать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

С полуночи 4 ноября на внешних границах Карагандинской области будут установлены санитарные посты, в регион будет разрешено въезжать только лицам с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Соответствующее постановление подписано сегодня главным санврачом области.

Согласно документу, санитарные посты для контроля за въездом и выездом будут установлены на внешних границах области со стороны автодороги Кызылорда – Павлодар в районе поселка Молодежный, автомобильной дороги Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ульяновск в районе поселка Умуткер на 271 км, а также со стороны автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз в направлении города Семей в районе поселка Кентобе. Здесь будут проверять водителей и пассажиров, прибывающих из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Помимо этого, всем въезжающим и выезжающим из Карагандинской области будут проводить бесконтактную термометрию и анкетирование. При этом пересекать санитарные посты запрещено лицам без отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.