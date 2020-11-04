FlyArystan начнет летать в Туркестан из столицы и Алматы с 1 декабря

Рейсы будут два раза в неделю
FlyArystan сообщает о старте продаж билетов по направлению из столицы и Алматы в Туркестан. По информации пресс-службы, первые рейсы запустят 1 декабря.
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