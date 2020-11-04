Рейсы будут два раза в неделю
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FlyArystan начнет летать в Туркестан из столицы и Алматы с 1 декабря
фото КГА

FlyArystan сообщает о старте продаж билетов по направлению из столицы и Алматы в Туркестан. По информации пресс-службы, первые рейсы запустят 1 декабря.

«Регулярные рейсы будут осуществляться с 1 декабря 2 раза в неделю: с намерением на дальнейшее увеличение количества рейсов в зависимости от спроса. Рейсы из Нур-Султана будут выполняться по вторникам и пятницам, из Алматы – по понедельникам и субботам», - сообщает лоукостер.

Стоимость билетов будет от 6999 тенге из столицы и от 5999 тенге из Алматы.

FlyArystan одна из первых казахстанских авиакомпаний, которая начнет осуществлять прямые рейсы в Туркестан, ставшим четырнадцатым по счету городом в маршрутной сети лоукостера.

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