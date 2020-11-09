Павлодарская область вошла в «красную» зону по темпам распространения COVID-19

«Во всех регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса по республике составляет 1,2, заполняемость инфекционных коек – 21%, реанимационных коек — 17%. В красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, в желтой зоне — Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области», - говорится в сообщении на сайте прембер-министра.

Мамин поручил акимам регионов, находящихся в этих зонах, принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и держать вопрос на особом контроле. Министерству здравоохранения поручено обеспечить полную готовность всех медицинских служб на центральном и региональном уровне к возможному росту заболеваемости, на постоянной основе вести разъяснительную работу с населением по соблюдению ограничительных мер.

Также акиматам регионов совместно с пограничной службой и Минэюстом поручено усилить контроль за пригласительными документами от организаций здравоохранения, выдаваемых иностранцам для въезда в Казахстан, и определить перечень организаций здравоохранения в регионах, уполномоченных на выдачу приглашений иностранным гражданам для лечения на территории РК.

Министерству внутренних дел Мамин поручил усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса ограничительных и карантинных мер.

Вместе с тем сообщается, что благодаря проведению ранней вакцинации, всеобщему масочному режиму и мерам по дистанцированию, этой осенью заболеваемость населения пневмонией и ОРВИ имеет устойчивую динамику к снижению. За октябрь по сравнению с сентябрем число заболевших пневмонией уменьшилось на 26% с 24,8 тыс. до 18,3 тыс., а ОРВИ – на 7,6% с 286,8 тыс. до 265,3 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость ОРВИ снизилась в 1,7 раза — с 441,2 тыс. в октябре 2019 года до 265,3 тыс. в октябре этого года.