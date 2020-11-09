Кайрат Шарипбаев назначен председателем правления «КазТрансГаз»

Решением правления и совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кайрат Шарипбаев стал председателем правления АО «КазТрансГаз» и по совместительству заместителем председателя правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз», а Адильбек Джаксыбеков назначен на должность председателя совета директоров АО «КазТрансГаз».

Как сообщает Sputnik Казахстан, эти назначения согласованы с правлением АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Заместителем Шарипбаева стал Рустам Сулейманов, ранее занимваший пост гендиректора.

Кайрат Шарипбаев родился 16 августа 1963 года. В газовой отрасли работает с 2001 года. В частности, занимал должности председателя совета директоров АО «КазТрансГаз», исполнительного вице-президента по транспортировке и маркетингу газа, заместителя председателя правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз», курировал деятельность всей группы компаний АО «КазТрансГаз».

Адильбек Джаксыбеков родился 26 июля 1954 года. Дважды руководил администрацией президента, был первым акимом столицы, министром индустрии и торговли, министром обороны, председателем совета директоров АО «Корпорация «Цесна».