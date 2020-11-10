Подписано соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным соглашения о прекращении с полуночи 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает Русская служба ВВС .

«Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Согласно документу, в регион на 5 лет вводятся российские миротворцы, с продлением на пятилетние периоды. Армения обязана вернуть Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район, оставив за собой «Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу». Под контролем ООН в Нагорный Карабах и прилегающие районы вернутся беженцы, Армения обеспечит транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для организации беспрепятственного движения граждан и транспорта.

Сообщается, что миротворцы вооруженных сил России уже отправляются в Карабах.

В своем обращением к народу Ильхам Алиев заявил, что соглашение отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении и сообщил, что в составе миротворческих сил будут также турецкие военные. Алиев объявил это победой в карабахской войне, считая, что «активная военная фаза закончилась, начинается политическая фаза». «Мы доказали, что есть военное решение (конфликта – V)», - добавил он.

Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения о Нагорном Карабахе, в центре Еревана началась массовая акция протеста, участники которой недовольны условиями договора. На площади перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, они прорвали оцепление и ворвались в правительственные кабинеты, устроили погром.

По информации репортера Би-би-си на месте событий, собравшиеся требуют смены правительства, считая «эти условия и это согласие Никола Пашиняна предательством – или даже капитуляцией Армении».

Кроме того, демонстранты ворвались и в здание армянского парламента. Также группа протестующих избила спикера парламента Арарата Мирзояна.