188 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 2 человека, выздоровели 65, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа в стране коронавирусная пневмония диагностирована у 39 545 человек, умерли 412 человек, выздоровели – 29 351.

От коронавирусной инефкции за сутки скончались 7 человек, а всего с начала пандемии – 1 918. На данный момент лечение продолжают получать 7 941 человек, среди них 384 ребенка. В стационарах находятся 2 868 пациентов, 182 человека находятся в тяжелом состоянии, 21 – в крайне тяжелом, 27 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 158 036.