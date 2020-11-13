Соответствующее постановление подписал премьер-министр
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Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана
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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 9 ноября подписал постановление правительства, которым в перечень редких животных включен каспийский тюлень, сообщается на сайте главы кабмина.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года №1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» следующее дополнение: в перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, утвержденном указанным постановлением, раздел «Сүт қоректiлер класы Mammalia Класс – Млекопитающие» дополнить строкой, порядковый номер 128-1, следующего содержания: « 128-1 Каспий итбалығы Pusa caspica Каспийский тюлень», - говорится в документе.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В июле в комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологи Казахстана одобрили включение каспийского тюленя в Красную книгу страны. В ведомстве считают, что «это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем».

Каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах.

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