Он выразил надежду на укрепление казахстанско-молдавских отношений
  • 235
Токаев поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост президента Молдовы, сообщает Акорда.

«Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки Вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в телеграмме.

Он пожелал Майе Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Молдовы.

По итогам второго тура президентских выборов, который состоялся в воскресенье, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду одержала победу, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона – 42,25%. Додон заявил, что намерен оспорить в суде победу Санду.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В столице убит сын Дулата Агадила
Новости
Задержаны бывшие зампред Tengri Bank и замдиректора филиала банка в Алматы
Новости
В Алматы проходит митинг Демпартии против выборов в парламент без оппозиции
Новости
В Алматы пожилым гражданам запретили выходить на улицу без крайней необходимости
Новости
Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила задержан и водворен в ИВС – МВД
Новости
Жомарт Ертаев приговорен к 11 годам лишения свободы