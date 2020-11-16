Токаев поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост президента Молдовы, сообщает Акорда.

«Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки Вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в телеграмме.

Он пожелал Майе Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Молдовы.

По итогам второго тура президентских выборов, который состоялся в воскресенье, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду одержала победу, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона – 42,25%. Додон заявил, что намерен оспорить в суде победу Санду.