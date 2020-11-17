Еще одна американская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Экспериментальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в ходе заключительной стадии тестов. Как пишет Русская служба ВВС , об этом объявили ее создатели.

«У нас будет вакцина, способная остановить COVID-19!» - заявил президент Moderna Inc. Стивен Ходж.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи назвал это «очень впечатляющим результатом».

После вакцины от Pfizer вакцина от Moderna стала вторым в США и третьим в мире препаратом для защиты от коронавируса, который успешно завершил испытания и показал результат выше ожидаемого. Напомним, что объявленная эффективность вакцины Pfizer – 90%.

В испытаниях вакцины Moderna участвовали 30 тыс. человек, получивших реальный препарат или плацебо. Заразились впоследствии коронавирусом 95 человек, из них лишь пятеро, привитых вакциной, и у всех пяти заболевание протекало в легкой форме. Вакцина Moderna подтвердила свою эффективность и для пожилых и представляющих другие группы риска пациентов.

Ожидается, что уже в декабре Соединенные Штаты будут располагать двумя готовыми к применению вакцинами от COVID-19, а к новому году планируется произвести 40 млн доз вакцины Pfizer и 20 млн доз вакцины Moderna. В 2021 году Moderna обещает выпустить от 500 млн до 1 млрд доз, а Pfizer – 1,3 млрд доз при населении США в 330 млн.

Обе вакцины основаны на новой высокоэффективной технологии mRNA (матричная РНК). Она побуждает организм человека вырабатывать белки, сходные с белками вируса и вызывающие иммунный ответ.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились 54,8 млн человек, из них на США приходится почти 11,2 млн случаев заражения. Скончались в мире 1,3 млн заболевших, из них в США – 247,1 тыс.