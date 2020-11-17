Часть бизнеса сможет работать без временных ограничений во время карантина

Сегодня на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были выработаны конкретные меры по противодействию распространения COVID-19 в рамках данных президентом 16 ноября поручений, сообщается на сайте премьер-министра.

По итогам заседания поручено синхронизировать работу общественного транспорта: в регионах, находящихся в «зеленой зоне», его работа в течение недели продлевается до 23:00, а в регионах, находящихся в «желтой зоне», до 23:00, кроме выходных и праздничных дней.

Также принято решение с 21 ноября исключить ограничения по времени работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не имеет прямого контакта с посетителями: авто-экспресс (еда на вынос), автомоек, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров, часов. К этому же сроку поручено подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением для возобновления их деятельности без временных ограничений и принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести совершенного правонарушения (незначительные, значительные, грубые).

Вместе с тем постановления главных государственных санитарных врачей поручено принимать за 3 дня до введения в действие ограничительных мероприятий, чтобы дать возможность бизнесу заранее подготовиться к новым ограничениям.

Также поручено ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против COVID-19, акиматам Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей – в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидситуации для их выхода из «красной» зоны, а в целях обеспечения прозрачности статистических данных в недельный срок поручено завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования на COVID-19.

Также МВК поручила до 21 ноября проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц и в случае необходимости, принять оперативные меры по их доукомплектованию, провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных средств и медицинских изделий и обеспечить полную готовность к оперативному развертыванию коечного фонда военных госпиталей

Помимо этого, поручено ускорить разработку законопроекта по вопросам биологической безопасности с его внесением в мажилис парламент до конца текущей сессии.

По итогам совещания Тугжанов также поручил снизить цены на лекарственные средства, определить механизмы гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и др.