682 новых случая COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 682 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Восточно-Казахстанской области – 230 новых случаев, в столице – 79, в Северо-Казахстанской области – 74, в Павлодарской области – 61, в Костанайской области – 58, в Акмолинской области – 41, в Западно-Казахстанской области – 37, в Алматы – 35, в Карагандинской области – 18, в Алматинской области – 17, в Атырауской области – 11, в Жамбылской области – 8, в Шымкенте – 6, в Актюбинской области – 3, в Туркестанской области – 2, в Мангистауской области – 2.

Не зарегистрировано новых случаев только в Кызылординской области.

Всего в стране с 13 марта подтверждено ПЦР-тестами 122 335 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 110 835 человек, в том числе за последние сутки 453 пациента.