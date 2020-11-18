Документом предусматривается пересмотр норм и классификация туризма
Мажилис закрепил в первом чтении внедрение системы Tax Free
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности». Документом предусматривается пересмотр норм и классификация туризма. В частности, в стране вводится система Tax Free и туристский взнос и закрепляются функции национальной компании в сфере туризма.

«Одной из существенных проблем с позиции государственного регулирования, осуществления адресной государственной поддержки является отсутствие четкой классификации существующих видов и направлений туристской деятельности. В связи с этим, в целях реализации стратегических планов развития туристских кластеров, а также отдельных направлений туристской деятельности в проекте закона предусмотрена классификация туризма», - рассказала депутатам министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Для повышения инвестпривлекательности на приоритетной туристской территории, в соответствии с Предпринимательским кодексом предполагается внедрение инвестиционных преференций с минимальным пороговым значением инвестиций в 200 тыс. МРП против установленного в действующем законодательстве 2 млн МРП.

Документом предполагается введение системы Tax Free и «туристского взноса».

«Предусматривается определить оператора системы, порядок и условия осуществления Tax Free, внедрение туристского сбора с иностранного туриста «Bed tax» и операторов по данному сбору», - объяснила министр.

Кроме того, для эффективного функционирования Национальной компании на законодательном уровне устанавливаются полномочия и направления ее деятельности.

«В рамках развития трофейной охоты и поддержка предпринимательства фермерского охотничьего хозяйства, Минкультуры и спорта считает, что «научно-обоснованный лимит изъятия старых самцов не оказывает угнетающего влияния на популяцию, а в некоторых случаях только увеличивает ее продуктивность». А в связи с тем, что в Казахстане «современное положение популяций многих редких видов стабилизировалось, можно говорить об устойчивом использовании старых особей для целей охоты».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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