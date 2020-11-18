В Казахстане пересмотрят пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на рабочей встрече Совета иностранных инвесторов в среду сообщил, что в следующем году будут пересмотрены действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Также он озвучил ряд инициатив, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение транспарентности, сообщает Акорда.

В ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции, были подробно рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны. Токаев отметил, что пандемия оказала негативное влияние практически на все сферы жизнедеятельности стран, и указал на важность объединения усилий в борьбе с ее последствиями. Он подчеркнул, что государством предпринят комплекс беспрецедентных мер по поддержке бизнеса и населения, что позволило снизить негативные последствия кризиса и избежать серьезного спада экономики.

Тем не менее, считает президент, нужны серьезные преобразования и реформы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение транспарентности и предсказуемости государственных политик. Для достижения этих целей Токаев выдвинул ряд предложений и инициатив.

В качестве первой задачи глава государства обозначил создание новых инвестиционных инструментов. Для этого в соответствии с его поручением уже разработан механизм Стратегического инвестиционного соглашения, которое обеспечит гарантированную стабильность законодательных условий со стороны государства на весь период действия.

Отдельно Токаев отдельно остановился на необходимости улучшения бизнес-климата в стране. По его словам, правительством будет подготовлено качественно новая регуляторная система, все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии.

Глава государства также выделил возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики. По словам Токаева, развитие отечественной IT-отрасли, куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 млрд тенге в течение 5 лет, требует серьезной поддержки мировых технологических компаний.

«Сегодня порядка 6% мирового майнинга сосредоточено в Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта. Мы планируем привлечь инвестиции крупных мировых игроков в сфере облачных вычислений и платформ. Начаты подготовительные работы по строительству четырех мегацентров обработки данных – в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Это колоссальные вычислительные мощности, которые будут находиться на крупной международной информационной магистрали», - отметил он.

Говоря о важности развития отечественной фармацевтической отрасли, президент заявил, что к 2025 году Казахстан рассчитывает увеличить долю собственного фармпроизводства в стране до 50%. Кроме того, будет активно развиваться производство медицинского оборудования и расходных материалов. Эти сферы открыты для инвестиций, и такие проекты получат полную поддержку со стороны государства, заверил президент.

Обсуждая вопросы развития и улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой сфере, Токаев отметил, что эта отрасль стала движущей силой в привлечении иностранных инвестиций в Казахстан, а ее развитие способствовало подъему новых секторов экономики, таких как нефтепереработка, нефтехимия, нефтесервисное обслуживание, трубопроводный и морской транспорт. Но в условиях снижающегося спроса на нефть и уменьшения инвестиционной привлекательности отрасли предстоит непростая адаптация к новым реалиям, причем значительная часть данной адаптации будет связана с государственной политикой. В данном контексте президент призвал направить совместные усилия на решении ряда важных задач. В частности, Токаев указал на важность своевременного завершения крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган и поручил своевременно осуществить переход к полномасштабному освоению Кашагана и ускорить реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего завода на данном месторождении.

Также президент отметил необходимость увеличения местного содержания в нефтегазовых проектах. По мнению Токаева, в этом вопросе пришла пора переходить от количественных показателей к качественным. Он обратил внимание и на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки и поручил правительству совместно с нефтегазовыми компаниями усовершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу с учетом текущих реалий и видения будущего развития отрасли.

Говоря о нефтегазохимической отрасли, президент указал на проблему, что проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более 10 лет.

«Министерству энергетики следует задуматься о возможности предоставления особых условий по добыче и экспорту нефти и газа для компаний, готовых инвестировать в перерабатывающие проекты», - сказал он.

Вместе с тем глава государства заявил о готовности актуализировать налоговое законодательство по мере необходимости, исходя из баланса экономических интересов.

«Я поддержал просьбу иностранных инвесторов – уже в следующем году будут пересмотрены действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Другими словами, будет проведена по-настоящему действенная налоговая декриминализация», - сказал Токаев.

Что касается экологии, то глава государства отметил важность защиты окружающей среды и развития низкоуглеродной экономики. Он напомнил, что в 2021 году вступит в силу новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам, и призвал заинтересованных участников о внести вклад в разработку этого обширного политического документа.

«Предприятия, внедрившие эти технологии, будут освобождены от платы за эмиссию. Подчеркну, что такой механизм, когда государство разделяет затраты на экологию с предприятиями, есть далеко не в каждой стране. По сути, это масштабный проект государственного-частного партнерства. Мы осознанно выбрали данный подход. Ожидаем, что и бизнес будет полноценно выполнять свою часть договоренностей», - сказал Токаев.

Резюмируя свое участие в мероприятии, президент заверил, что все выдвинутые предложения и просьбы, озвученные в ходе заседания, будут тщательно проработаны правительством.

«Я считаю, что нам необходим прорыв в процессе принятия решений. Как президент страны я буду пристально следить за процессом принятия решений и ходом развития взаимодействия с нашими крупными партнерами и друзьями», - заключил Токаев.