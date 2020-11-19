Аппараты недоукомплектованы
Больницы Казахстана получают неработающие ИВЛ, заявили в сенате
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Vласть

Из 1500 аппаратов ИВЛ отечественного производства, которые закупает министерство индустрии и инфраструктурного развития, только 831 являются рабочими. Остальные 669 аппаратов недоукомплектованы, соответственно, больницы не могут их использовать, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената депутат Нурлан Кылышбаев.

«В текущем году были выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств. Так, при приобретении за счет средств резерва правительства министерством индустрии и инфраструктурного развития 1500 единиц аппаратов ИВЛ у отечественного производителя, организациями здравоохранения семнадцати регионов фактически приняты только лишь 831. Причиной непринятия оставшихся 669 аппаратов ИВЛ является их недоукомлпектованность», - рассказал Кылышбаев.

Он привел пример Жамбылской области, где из запланированных к использованию 53 аппаратов ИВЛ не может быть использован ни один. Аналогичная ситуация в Туркестанской области, куда направили 58 аппаратов, и все они оказались недоукомплектованными.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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