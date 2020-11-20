Почти 800 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане подтвержден 791 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

В Восточно-Казахстанской области – 242 новых случая, в Алматы – 91, в Северо-Казахстанской области – 85 случаев, в Павлодарской области – 85, в Костанайской области – 63, в столице – 53, в Акмолинской области – 48, в Западно-Казахстанской области – 39, в Алматинской области – 25, в Карагандинской области – 20, в Атырауской области – 19, в Жамбылской области – 11, в Шымкенте – 5, в Актюбинской области – 4, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 123 888 случая заражения. Выздоровели 111 483 человека, в том числе 311 за последние сутки.