Столичным ТРЦ разрешили работать по субботам

Главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева подписала новое постановление об ограничительных и карантинных мерах в столице. Новым документом с 24 ноября увеличивается процент сотрудников, которые переводятся на дистанционную форму работы, но разрешается ряду объектов бизнеса вернуться к штатному режиму работы, а ТРЦ - работать по субботам.

Так, на дистанционную форму работы переведут не менее 70% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих (ранее было 60%).

При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников школы объект образования будет закрываться на карантин на две недели.

Продлевается время работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвокатов, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и др.) – в будние и субботние дни с 9:00 до 20:00 (ранее – до 18:00), с запретом работы в воскресные дни расположенных в них бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров. Однако при установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер эти объекты по субботам будут закрывать.

ТРЦ, торговым домам, торговым центрам разрешается работать по субботам с 10:00 до 20:00, с запретом работы в воскресные дни (за исключением аптек и минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, расположенных в них и реализующих продукты питания). При этом строго запрещается работа расположенных на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, игровых центров, кинотеатров, фудкортов. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер по субботам ТРЦ, торговые центры и торговые дома будут прекращать деятельность.

Объектам общественного питания изменили график работы – вместо прежних с 09:00 22:00 теперь им можно будет работать в будние и выходные дни с 07:00 до 22:00. Работа на доставку еды и авто-экпресс возвращается в штатный режим. При установлении факта нарушения ограничительных мер объекты общепита будут закрывать на выходные.

По субботам разрешена работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 20:00 часов. Запрет на работу по воскресеньям сохраняется. Но также если при установлении факта нарушения ограничительных мер в субботу рынки работать не будут.

В спортивно-оздоровительных объектах запрещаются услуги массажа, СПА, не будут работать бани и сауны. При этом отдельные бани, сауны с бассейнами будут работать в будние и выходные дни с 8:00 до 21:00 часов (строго по предварительной записи) и запретом работы по остальным видам услуг (СПА, массаж и т.п.).

Вместе с тем к штатному режиму работы возвращаются автомойки, объекты по ремонту авто- и бытовой техники, шиномонтажные станции, типографии, ателье, обувные мастерские, химчистки, прачечные, ремонт оргтехники (по предварительной записи), магазины на АЗС по реализации сопутствующих непродовольственных (масла, омыватели для стекол и т.п.) и продовольственных товаров в заводской упаковке (безалкогольные напитки и готовые штучные изделия).