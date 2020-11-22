157 случаев коронавирусной пневмонии диагностировали в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 99 человек выздоровели.

Всего с 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, выявлено 41 159 таких заболевших, летальных случаев – 427, выздоровели 30 059 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 6 человек. На данный момент лечение продолжают получать 11 191 человек, среди них 614 детей. В стационарах находятся 3 165 пациентов, на амбулаторном лечении – 8 026. Состояние 214 человек тяжелое, 29 – крайне тяжелое, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 166 625.