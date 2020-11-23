716 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Восточно-Казхахстанской области зарегистрировано 188 новых случаев, в Павлодарской области – 98, в Северо-Казахстанской области – 96, в Костанайской области – 77, в Акмолинской области – 61, в Алматы и Западно-Казахстанской области – по 42, в столице – 40, в Карагандинской области – 20, в Атырауской области – 15, в Алматинской области – 12, в Жамбылской области – 10, в Актюбинской области – 8, в Шымкенте, Мангистауской и Туркестанской областях – по 2, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране с 13 марта подтверждено тестами 126 182 случая заражения коронавирусом. С 1 августа Минздрав также ведет отдельно учет случаев коронавирусной пневмонии - их за это время зарегистрировано 41 203. Несмотря на обещание объединить эту статистику, Минздрав этого так и не сделал.