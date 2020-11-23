Они ждут массового тестирования
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14 000 человек в аэропорту Шанхая заблокированы из-за коронавируса у рабочего

Daily Mail сообщает, что накануне у одного из сотрудников шанхайского аэропорта Пудун оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию. Было решено протестировать всех, кто находится там. 23 ноября 14 тысяч пассажиров и сотрудников аэропорта заблокировали.

По многочисленным сообщениям в соцсетях, аэропорт погрузился в хаос: все вылеты и прилеты отменены, а тестирование проводят в подвале здания. До получения результатов никто не может покинуть здание.

РИА Новости сообщает, что положительный тест на COVID-19 был у рабочего уже 20 ноября, спустя два дня заболели его жена и коллега, на карантин отправлены 52 человека.

Аэропорт Пудун — главный хаб для авиакомпаний China Eastern Airlines и Shanghai Airlines, а также главным международным хабом для Air China.

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