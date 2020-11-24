​Генеральную схему газификации Казахстана актуализируют к 1 апреля 2021 года

Министерство энергетики должно до 1 апреля 2021 года актуализировать генеральную схему газификации Казахстана, а к 1 марта – технико-экономическое обоснование строительства 2 и 3 очереди газопровода «Сарыарка».

«С учетом прогнозируемого ежегодного роста потребления газа необходимо актуализировать Генеральную схему газификации. Здесь следует учесть демографический фактор, возрастающие потребности промышленности, экспортные перспективы и действующие обязательства», − сказал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин, отметив, что это также важно для инвесторов.

По поручению главы правительства, Минэнерго должно выполнить эту работу до 1 апреля. Кроме того, к этому сроку необходимо подготовить концепцию газификации Восточно-Казахстанской области «с проведением всех необходимых расчетов и ожидаемого эффекта». А для газификации северных регионов, до 1 марта 2021 года поручено завершить актуализацию ТЭО, получить все экспертизы по реализации 2 и 3 этапов проекта газопровода «Сарыарка».

По итогам 2020 года правительство ожидает, что показатель газификации страны достигнет 53%, то есть 9,8 млн человек будут иметь доступ к природному газу. В 2025 году эта цифра достигнет 11,7 млн. человек (60% населения страны), которые проживают в 2120 населенных пунктах.