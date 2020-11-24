​Ветеринарные паспорта в Казахстане переведут в электронный формат

Во время пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил поправки в закон «О ветеринарии», согласно которым в стране будут внедрены электронные ветеринарные паспорта, которые прежде выдавались на бумаге.

«Предлагается законодательное закрепление положения по выдаче ветеринарных паспортов в электронной форме. Это не только упростит выдачу и ускорит получение данного документа, но и позволит наладить их строгий учет, а также существенно сэкономит государственные расходы», - отметил депутат Роман Ким.

Кроме того, депутаты-разработчики предложили закрепить в законопроекте норму, разрешающую ветеринарным инспекторам применять в работе современные технические средства, в том числе, фото и видеоаппаратуру.

«Применение технических средств позволит исключить коррупционные составляющие, а также обеспечить контроль и мониторинг работы специалистов ветеринарного надзора», − считают парламентарии.

Проектом закона вносятся изменения в Таможенный кодекс, связанные с порядком взаимодействия таможенных органов и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, а также государственных инспекторов по карантину растений на таможенной границе Евразийского экономического союза при осуществлении государственного контроля и надзора.