В Акмолинской области выявили 100 неучтенных случаев заражения Covid-19

Нехватка специалистов санитарно-эпидемиологической службы стала причиной занижения официальной статистики по коронавирусу в Акмолинской области, заявил во время брифинга в службе центральных коммуникаций глава региона Ермек Маржикпаев.

«Порядка 100 случаев мы не успели оформить, потому что штат нашего областного СЭС составляет всего 12 человек», - объяснил Маржикпаев.

Поэтому, подчеркнул он когда идет массовая заболеваемость, специалисты не успевают обрабатывать полученные данные.

«Мы сегодня сделали все для того, чтобы статистика была правильная и верная. Они (эти случаи - V) вошли в официальную статистику, сто случаев, которые были мимо статистики. Мы их включили в статистику», - заверил глава региона.

Ранее факт занижения статистики признал аким Костанайской области. Он также заверил, что после проверки все случаи будут учтены.