Еще 43 случая коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 43 новых случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 41 человек выздоровели. Снижение числа регистрируемых случаев пневмонии на выходных происходит всегда – в эти дни не работают поликлиники, куда обращаются заболевшие.

От последствий коронавируса за минувшие сутки скончались 7 человек.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 164 человека. В стационарах находятся 3 516 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 648 человек. 222 человека находятся в тяжелом состоянии, 31 – крайней тяжелом, 33 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, количество заболевших составило 42 147 человек, умерло 443, выздоровело – 30 535.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 173 806 случаев заражения коронавирусом и коронавирусной пневмонией. Несмотря на обещание объединить статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками COVID-19, Минздрав этого так и не сделал.