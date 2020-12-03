Он в очередной раз заявил, что результаты голосования были сфальсифицированы
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Трамп готов признать свое поражение только в случае честных выборов
фото EPA-EFE

Дональд Трамп заявил, что готов проиграть президентские выборы, только если они будут честными, пишет РБК. Он записал 46-минутное видео, на котором в очередной раз заявил о том, что результаты прошедшего 3 ноября голосования были сфальсифицированы. Видеозапись опубликована на странице Трампа в Facebook.

«Я не против, если я проиграю выборы, но я хочу, чтобы они были честными. Чего я не хочу, так это, чтобы выборы были украдены у американского народа », - заявил Трамп, назвав прошедшие выборы «полной катастрофой» и заявив о масштабных фальсификациях.

Трамп считает, что из-за голосования по почте «миллионы голосов» были получены незаконно в колеблющихся штатах, и потребовал отменить в них результаты выборов, пообещав «обеспечить честность голосования, гарантировав, чтобы каждый законный голос был посчитан, а незаконный – нет».

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. СМИ назвали демократа Джо Байдена победителем выборов, однако республиканец Дональд Трамп до сих пор отказывается признавать поражение. 14 декабря должна проголосовать коллегия выборщиков, которая поставит точку.

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