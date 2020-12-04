От коронавируса и пневмонии скончались 7 человек
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225 случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане за сутки
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 225 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, выздоровели 64 человека, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа в стране зарегистрировано 42 680 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 448 человек, выздоровели 30 792.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек, а всего с начала пандемии – 2 063. Продолжают получать лечение 14 тыс. человек, в том числе 912 детей. В стационарах находятся 3 560 пациентов, на амбулаторном уровне – 10 440 человек. Состояние 229 человек тяжелое, 34 – крайне тяжелое, 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 177 386.

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