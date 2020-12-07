Главная Новости #погода Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане Но при этом ожидается снег 2020-12-07 12:10:00+06:00 918 фото Жанары Каримовой Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться В Казахстане 8-10 декабря потеплеет, но ожидается снег, сообщает «Казгидромет». «Ложбина циклона, продвигающаяся из районов Обской губы на территорию Казахстана, принесет с собой осадки в виде снега и повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе. По данным синоптиков, местами по республике ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелями. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики В «Трансформе» покажут спектакль о том, как выжить в карантине Новости 113 кандидатов в мажилис от Народной партии Казахстана зарегистрировал ЦИК Новости США обеспокоены ограничениями, введенными для независимых наблюдателей в Казахстане Погода способствовала формированию густого едкого смога над столицей – «Казгидромет» Новости Сагинтаев настаивает на том, что программу Vision Zero Almaty не отменили Новости В Алматы будут ужесточать карантин при суточном приросте более 100 случаев коронавируса Новая платформа «Гражданская альтернатива» призывает казахстанцев вычеркнуть все партии в бюллетене Новости ЛРТ в Алматы: акимат еще не определился с финансовой моделью Новости В Алматы подготовлено 23 стационара для больных COVID-19 на 7 тыс. коек – Сагинтаев Просматриваемые Новости 03.12.2020 Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT Новости 01.12.2020 В день первого президента активисты вновь вывесили в Алматы баннер-послание Новости 04.12.2020 Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса Новости 30.11.2020 Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Алмазбеку Атамбаеву Новости 05.12.2020 Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет Новости 30.11.2020 В «Верном Капитале» опровергли арест Утемуратова