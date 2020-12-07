Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане

В Казахстане 8-10 декабря потеплеет, но ожидается снег, сообщает «Казгидромет».

«Ложбина циклона, продвигающаяся из районов Обской губы на территорию Казахстана, принесет с собой осадки в виде снега и повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, местами по республике ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелями.