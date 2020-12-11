832 партийных списка зарегистрировано на выборы в маслихаты

Член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев сообщил, что выборы в маслихат впервые проходят по партийным спискам политических партий. Организацию и проведение выборов депутатов маслихатов обеспечивают территориальные избирательные комиссии. Выдвижение партийных списков прошло с 10 ноября по 4 декабря. Центральной избирательной комиссией к участию в выборах депутатов маслихатов были допущены 6 политических партий, но в избиркомы представили документы о выдвижении своих партийных списков 5 политических партий: Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Нур Отан», партия «ADAL», Демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Народная партия Казахстана. Всего представлено 840 партийных списков. При этом партиями «Нур Отан» и «АDAL» представлены списки по избирательным округам во все 216 маслихатов регионов, ДПК «Ак жол» представлены 175 списков, «Ауыл» - 159 списков, а Народная партия Казахстана представила 74 списка.

По 17 округам в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы представлены 75 списков (1392 кандидата). По 36 округам в маслихаты городов областного значения – 134 списка (1415 кандидатов). По 163 округам маслихатов районов – 631 список (5527 кандидатов). В партийные списки включены 8 334 кандидата, в том числе 3721 (44,6%) – женщины и лица моложе 29 лет. Всего зарегистрированы 832 партийных списка, в том числе «Ауыл» - 158; «Нур Отан» - 216, «ADAL» - 215, «Ак жол» - 174, Народная партия Казахстана - 69.