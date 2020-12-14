От коронавирусной инфекции скончались 7 человек
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17 новых случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане за сутки
ФОТО ВАЛЕРИЯ БУГАЕВА СО СТРАНИЦЫ АКИМА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В FACEBOOK

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных случаев не зарегистрировано, выздоровел 51 человек.

Всего с 1 августа в стране заболели коронавирусной пневмонией 43 952 человека, скончались 464 человека, выздоровели 31 519.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек, а всего за время пандемии – 2 145. На данный момент лечение продолжают получать 13 998 человек, среди них 1 041 ребенок. В стационарах находятся 4 139 пациентов, состояние 240 человек тяжелое, 35 – крайне тяжелое, 40 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 186 277.

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