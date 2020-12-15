В Семее водители автобусов вышли на забастовку

В Семее водители пассажирских автобусов автопарка Semey Bus не вышли на рейсы из-за задержек с выплатой заработной платы, сообщает «Радио Азаттык» . Десятки человек собрались у автопарка утром во вторник.

По словам бастующих, они не получили зарплату за ноябрь, а некоторые – и за октябрь, хотя «осенью аким сам обещал, что вопрос решится по зарплате, никаких отставаний не будет». Они утверждают, что работодатель не произвел пенсионные отчисления и не перечислил взносы по системе ОСМС за два последних месяца. Также они сообщили, что осенью совершил суицид один из водителей, которому предъявили иск на 2 млн тенге из-за ДТП.

«Осенью повесился. Там переключатель стоит [в автобусе], утром давка – кто-то задел ногами и все, она выключилась, дверь болтается, конечно, человек упадет. После этого ДТП было, на два миллиона ему иск [предъявили]. 10 месяцев осталось человеку до пенсии. Пошел и повесился», - рассказал водитель автобуса Кажиулы Салыкбаев.

Вышедшая к бастующим работникам диспетчер сообщила о тяжелом финансовом положении предприятия. По ее словам, денег нет ни на запчасти, ни на зарплату, специалисты увольняются.

«Сегодня они (руководство предприятия – V) уезжают к акиму области в Усть-Каменогорск по решению этих проблем. Сказали, что сегодня-завтра должны перечислить 90 млн за дотацию льготников – пенсионеров, инвалидов и так далее», - сказала диспетчер.

По словам сотрудников Semey Bus, счета у предприятия заблокированы из-за судебных тяжб со страховой компанией. Кроме того, автопарк подал иск на городское управление государственных доходов, требуя суд признать итоги проведенного 20 октября камерального контроля незаконными. Всего автопарком подано семь аналогичных исков к комитету госдоходов.

Компания Semey Bus создана в 2019 году с участием городского акимата. Это самый крупный автопарк в Семее, он выиграл большинство тендеров на пассажирские перевозки. За год здесь прошло несколько крупных забастовок. В августе трудовая инспекция выявила 72 нарушения трудового законодательства со стороны автопарка. Акимат тогда обещал: виновные в том, что работникам Semey Bus не перечисляли пенсионные взносы и соцотчисления, будут привлечены к ответственности.