Еще 788 случаев коронавируса выявили в Казахстане

В столице выявлено 111 новых случаев заражения, в Павлодарской области – 88, в Алматы и Атырауской области – по 77, в Костанайской области – 70, в Восточно-Казахстанской области – 69, в Северо-Казахстанской области - 65, в Акмолинской области – 59, в Алматинской области – 49, в Жамбылской области – 33, в Карагандинской области – 30, в Западно-Казахстанской области – 27, , в Актюбинской области – 12, в Мангистауской областях – 10, в Туркестанской области – 5, в Шымкенте – 4, в Кызылординской области – 2.

Всего в стране выявлены 144 523 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 128 964 человек, в том числе 746 за последние сутки.