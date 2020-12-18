Лидирует по приросту Павлодарская область
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В Казахстане за сутки выявили еще 690 случаев коронавируса
Фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 690 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

В Павлодарской области выявлено 98 новых случаев заражения, в Костанайской области – 68, в Алматы – 66, в Восточно-Казахстанской области – 65, в Северо-Казахстанской области - 64, в Атырауской области – 60, в Акмолинской области – 59, в столице - 54, в Алматинской области – 43, в Западно-Казахстанской области – 36, в Карагандинской области – 31, в Жамбылской области – 25, в Мангистауской областях – 10, в Туркестанской области – 5, в Актюбинской области – 4, в Шымкенте и Кызылординской области – по 2.

Всего в стране выявлены 145 213 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 129 525 человек, в том числе 561 за последние сутки.

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