В Казахстане за сутки выявили еще 690 случаев коронавируса

В Павлодарской области выявлено 98 новых случаев заражения, в Костанайской области – 68, в Алматы – 66, в Восточно-Казахстанской области – 65, в Северо-Казахстанской области - 64, в Атырауской области – 60, в Акмолинской области – 59, в столице - 54, в Алматинской области – 43, в Западно-Казахстанской области – 36, в Карагандинской области – 31, в Жамбылской области – 25, в Мангистауской областях – 10, в Туркестанской области – 5, в Актюбинской области – 4, в Шымкенте и Кызылординской области – по 2.

Всего в стране выявлены 145 213 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 129 525 человек, в том числе 561 за последние сутки.