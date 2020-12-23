Глава Алматинской академии МВД освобожден от должности после смерти курсанта

«В связи с гибелью Саламата Утегенова, курсанта Алматинской Академии МВД им. Макана Есбулатова, департаментом полиции города Алматы проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», в ходе которого будут проверены все доводы, изложенные родственниками погибшего», - говорится в сообщении МВД.

В учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялась дисциплинарная комиссия. Приказом министра внутренних дел за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении от занимаемой должности освобожден начальник академии Омербай Смаилов. Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников Академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей.

«Назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического климата, финансово-хозяйственной деятельности Академии. В учебное заведение направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности министерства», - проинформировали в МВД.

Здесь также сообщили, что по поручению министра Ерлана Тургумбаева, аналогичные проверки будут проведены в первом квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД.

Ранее СМИ сообщали, что 19-летний курсант академии Саламат Утегенов, который учился на третьем курсе, совершил суицид. Незадолго до своей смерти он писал сообщения родителям с просьбой перечислить ему крупные суммы денег.