Также синоптики прогнозируют сильные морозы на севере
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Снегопады и метели ожидаются на большей части Казахстана
фото Чингиза Бакишева

По данным «Казгидромета», 29-31 декабря на большей части Казахстана ожидаются снегопады, усиление ветра и метели, на севере республики – морозы до 38 градусов.

«На территории Казахстана ожидается быстрая смена атмосферных процессов. Атлантический циклон, с большими запасами тепла и влаги, принесет обильные снегопады, усиление ветра с метелью и кратковременное повышение температуры воздуха на большей части Казахстана», - говорится в прогнозе.

Но уже 30 декабря в тыл циклону ожидается вторжение холодных воздушных масс из районов Арктики, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температур воздуха. По данным синоптиков, на севере ночью температура воздуха будет до 30-38 градусов мороза.

Местами по республике также ожидается туман.

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