Парламент ратифицировал Второй факультативный протокол об отмене смертной казни

Во вторник в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».

«Согласно данному международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства: не применять смертную казнь и принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время», - сказал депутатам министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Он заверил, что Казахстан намерен использовать предусмотренную конвенцией оговорку, предусматривающую применение смертной казни. То есть страна оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

Министр напомнил, что ранее, разъясняя нормы пункта 2 статьи 15 Конституции, определяющие круг преступных деяний, за которые может быть предусмотрено наказание в виде смертной казни, Конституционный Совет отметил, что они носят ограничительный характер.

«То есть законодатель при установлении смертной казни за то или иное преступление не вправе выйти за пределы, очерченные нормой Конституции. В то же время, как подчеркнул Конституционный Совет, за преступления, перечисленные в пункте 2 статьи 15 Конституции РК, могут быть установлены и иные, кроме смертной казни, наказания. Из этого следует, что действующая Конституция не препятствует дальнейшему ограничению сферы применения исключительной меры наказания или полному отказу от нее. Для этого достаточно внести соответствующие коррективы в уголовное законодательство», - подчеркнул Тлеуберди.