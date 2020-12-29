Ужесточение требований к охранным организациям закрепил парламент

Охранные организации Казахстана будут иметь разные лицензии и осуществлять разные виды деятельности. Одни смогут работать только на обычных объектах, вторые, при наличии специального оборудования, навыков и соответствующей лицензии – на опасных производственных объектах. Соответствующий закон во вторник в двух чтениях принял сенат.

«Основная цель проекта закона – повысить качество охранных услуг, обеспечить безопасность граждан и устранить несоответствие в действующем законодательстве в этой сфере. Проектом закона предусмотрены изменения в Трудовой кодекс, законы «Об охранной деятельности», «Об органах внутренних дел» и «О разрешениях и уведомлениях», - сказал в ходе пленарного заседания сената депутат мажилиса Арман Кожахметов.

Как сообщалось ранее, для повышения качества предоставляемых охранных услуг и обеспечения надежной охраны важных объектов и объектов, уязвимых в террористическом отношении, депутатами внесена поправка в закон «О разрешениях и уведомлениях». К опасным производственным объектам, объектам жизнеобеспечения, гидротехническим сооружениям, объектам массового скопления людей, таким как, объекты образования, крупные торговые центры, административные здания, депутаты предложили допускать охранные организации, которые будут соответствовать повышенным требованиям. В частности, такие охранные организации должны будут иметь высокую материальную оснащенность, мобильные группы реагирования, центральный пульт управления и опытный персонал.

«В этой связи лицензия на занятие охранной деятельностью будет иметь два подвида. Первый подвид будет давать право на охрану только объектов, не относящихся к объектам, уязвимым в террористическом отношении. Второй подвид – на все виды охранных услуг, в том числе на охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении. Таким образом, лицензионный отбор будет осуществляться по объектному принципу», - говорил Кожахметов.