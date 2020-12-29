Серикжан Билаш заявил, что покинул Казахстан из-за давления со стороны Китая

Серикжан Билаш, основатель организации «Нағыз Атажұрт Еріктілері», собирающей свидетельства мусульман, прошедших через лагеря перевоспитания в Синьцзяне и передающей их СМИ и правозащитным организациям, вынужденно покинул Казахстан из-за давления со стороны Китая. Об этом он заявил в вышедшем 27 декабря интервью изданию Financial Times. Эту информацию Vласти также подтвердил соратник Билаша Бекзат Максутхан.

Как сообщает FT, сейчас Билаш находится в Турции. Покинуть Казахстан в начале сентября его заставила «кампания притеснений и запугивания, связанная с его работой по улучшению ситуации с уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне».

«Я верю, что моя деятельность спасет множество людей в Китае, - сказал Билаш изданию. - Но я не могу оставаться в своей стране. Это трагедия».

По словам соратника Билаша Бекзата Максутхана, в Казахстане Билашу угрожало в том числе и уголовное преследование.

«Во-первых, было информационное давление. Во-вторых, экономическое, моральное и социальное давление. В прошлом году с момента освобождения Серикжана (в марте 2019 года его арестовали по подозрению в возбуждении социальной и национальной розни – V) все счета были арестованы, конфискованное имущество не возвращено, и ему не вернули права на автомобиль. В-третьих, против него возбуждено 2 уголовных и 1 административное дело. Нет никаких доказательств. Дело следовало закрыть за отсутствием доказательств, но дело не закрыли, – говорит Максутхан. – То есть в любой момент они могли возбудить дело и осудить Серикжана. Поэтому по согласованию с нашей организацией «Нағыз Атажұрт Еріктілері» мы отправили Серикжана за границу. 10 сентября он покинул страну. Он не хотел этого, но мы настаивали».

Первое административное дело было заведено в феврале 2019 года, тогда Билаша обвинили в руководстве незарегистрированным объединением и участии в нем. Суд оштрафовал его на 100 МРП. Затем, 10 марта того же года, его арестовали «по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни», и после этого несколько месяцев он находился под домашним арестом. В августе этот судебный процесс завершился процессуальным соглашением, согласно которому Билашу на семь лет запретили руководить общественными организациями.

В интервью FT Билаш сообщил, что не чувствует себя в безопасности в Турции, так как она «сейчас тесно связана с Китаем», однако будет продолжать свою работу.

Серикжан Билаш возглавляет организацию «Нағыз Атажұрт Еріктілері» (ранее – «Атажұрт») с 2016 года. По его словам, с начала работы организация передала в международные СМИ и правозащитные организации более 30 тыс. обращений.