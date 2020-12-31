Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в Шымкент

В городе – сильный туман и плохая видимость
Из-за сильного тумана и плохой видимости в Шымкенте отменен и задержан ряд авиарейсов в город, планировавшихся на 31 декабря.
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