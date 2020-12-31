Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы в Шымкент

Из-за сильного тумана и плохой видимости в Шымкенте отменен и задержан ряд авиарейсов в город, планировавшихся на 31 декабря.

Air Astana сообщила об отмене рейсов в Шымкент из Алматы и столицы в четверг. "Сегодняшние рейсы KC971/972 Алматы - Шымкент - Алматы, КС 341/342 Нур-Султан - Шымкент - Нур-Султан и дополнительные рейсы КС9710/9720 Алматы - Шымкент - Алматы отменены", - сообщила авиакомпания.

У FlyArystan отменен пока один рейс из Алматы, еще один и два рейса из столицы пока не отменялась, но авиакомпания предупредила, что они могут быть отменены и задержаны. Рейс авиакомпании из Атырау также задержан.

По данным синоптиков, сейчас видимость в Шымкенте не превышает 500 метров.