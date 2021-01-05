Концепцию низкоуглеродного развития Казахстана разработают к середине 2021 года

В июне министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует разработать концепцию низкоуглеровного развития Казахстана до 2050 года. Она будет направлена на снижение вредного воздействия на окружающую среду, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

«Сегодня наблюдается тенденция декарбонизации мировой экономики. Для этого Евросоюз внедряет «пограничный углеродный налог» на импортируемую продукцию из стран с высоким уровнем выбросов. Это говорит о необходимости сокращения выбросов для того, чтобы наша отечественная продукция оставалась конкурентоспособной на европейских рынках. В этой связи министерство приступило к разработке концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. Данная работа будет завершена в июне 2021 года», - сообщил Мирзагалиев.

Он уточнил, что под декарбонизацией понимается снижение выбросов углекислого газа и выработка электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии. Все это позволяет в разы снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, напомнил министр, в декабре 2020 года года на саммите по климатическим амбициям президент Казахстана заявил, что страна «обязуется достичь углеродной нейтральности» к 2060 году.

«Наряду с активной реализацией проектов возобновляемых источников энергии, это предполагает в перспективе развитие водородной энергетики и технологий по улавливанию и хранению углерода», - подчеркнул глава Минэкологии.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов приступило к разработке стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года еще осенью 2019 года. Глава ведомства тогда отмечал, что Казахстан, ратифицировав Парижское соглашение, принял на себя добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к до 2030 году от уровня 1990 года. Одним из инструментов выполнения обязательств является переход от использования угля на возобновляемые источники энергии. Для реализации планов развития ВИЭ и зеленой экономики, а также выполнения обязательств по Парижскому соглашению необходимо определить долгосрочное видение по низкоуглеродному развитию страны. В стратегии, по словам Мирзагалиева, будут предусмотрены возможности и выгоды замещения или сокращения использования угля и газа при различных сценариях развития экономики и энергетики. А ключевым аспектом перехода к низкоуглеродному развитию Казахстана будет развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. В целом реализация стратегии будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, что и позволит выполнить условия Парижского соглашения к 2030 году.