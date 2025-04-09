С 2018 года он находился в доверительном управлении
Футбольный клуб «Атырау» возвращен в государственную собственность

Футбольный клуб «Атырау» на основании предложения прокуратуры Атырауской области возвращен в государственную собственность, сообщила региональная служба коммуникаций.

Как напомнили в РСК, с февраля 2018 года клуб находился в доверительном управлении общественного фонда «Профессиональный спортивный клуб “Атырау”». Однако за эти годы наблюдались частая смена учредителей и руководства, отсутствие стабильных спортивных результатов, недостаточная прозрачность в финансово-хозяйственной деятельности.

«В связи с увеличением количества легионеров, отсутствием прозрачности бюджета и достоверной отчетности было принято решение вернуть клуб в государственное управление. Это позволит усилить контроль за целевым использованием средств и даст возможность развивать футбольную инфраструктуру и кадровый потенциал региона», - сообщили в областном управлении физической культуры, спорта и туризма.

В ближайшее время будет проведена поэтапная реформа клуба. Особое внимание будет уделено прозрачной деятельности, стабильному управлению, развитию молодежного и детского футбола, а также выработке устойчивой стратегии спортивного роста.

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