Футбольный клуб «Атырау» возвращен в государственную собственность

С 2018 года он находился в доверительном управлении
Футбольный клуб «Атырау» на основании предложения прокуратуры Атырауской области возвращен в государственную собственность, сообщила региональная служба коммуникаций.
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