Футбольный клуб «Атырау» возвращен в государственную собственность

Как напомнили в РСК, с февраля 2018 года клуб находился в доверительном управлении общественного фонда «Профессиональный спортивный клуб “Атырау”». Однако за эти годы наблюдались частая смена учредителей и руководства, отсутствие стабильных спортивных результатов, недостаточная прозрачность в финансово-хозяйственной деятельности.

«В связи с увеличением количества легионеров, отсутствием прозрачности бюджета и достоверной отчетности было принято решение вернуть клуб в государственное управление. Это позволит усилить контроль за целевым использованием средств и даст возможность развивать футбольную инфраструктуру и кадровый потенциал региона», - сообщили в областном управлении физической культуры, спорта и туризма.

В ближайшее время будет проведена поэтапная реформа клуба. Особое внимание будет уделено прозрачной деятельности, стабильному управлению, развитию молодежного и детского футбола, а также выработке устойчивой стратегии спортивного роста.